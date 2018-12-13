"Зенит" - ЦСКА: чемпионы РПЛ не сдаются

В Удельном парке команда провела первую тренировку после победного выезда в Грозный.

На "Газпром Арене" команда примет чемпионский кубок, завоеванный за три тура до конца РПЛ. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак рассказал журналистам, что команда постарается не омрачить празднование неудачной игрой с ЦСКА.

"Хотелось бы, чтобы церемония вручения прошла с хорошим настроением. Хорошее настроение будет при хорошей игре и результате. На домашнем стадионе при своих болельщиках мы всегда выкладываемся на сто процентов", - заявил Семак.

Тренер добавил, что участие в предстоящей игре Артема Дзюбы, пропустившего "грозненский" выезд, пока под вопросом.

Матч с ЦСКА станет проверкой для молодых игроков, которым могут дать больше времени на поле. Одним из таких футболистов может быть Леон Мусаев, ставший участником пресс-конференции вместе с Сергеем Семаком.

"Зенит" - очень сильная команда, конкуренция серьезная. Все футболисты - высокого класса, на тренировках боремся за место в составе. Кто сильнее, тот и будет играть", - отметил полузащитник.

Судить предстоящий матч будет бригада Евгения Турбина из Подмосковья. В последний раз арбитр "встречался" с "Зенитом" в 2017 году. Тогда петербургская команда на выезде уступила пермскому "Амкару" со счетом 0:1.

Домашний матч "сине-бело-голубых" с московскими армейцами состоится 12 мая. Начало в 19:00. За час до матча также запланирована трансляция интернет-версии канала Z+. Перед игрой на самом стадионе ожидается чемпионский "Фан-променад" с интерактивной фотосессией экс-футболиста "сине-бело-голубых" Данни, выставкой к 85-летию со дня рождения Юрия Морозова, зоной виртуальной реальности одного из российских спортивных каналов и другие активности.