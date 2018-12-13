Стало известно, когда "Зенит" проведет чемпионский парад в Петербурге

Масштабные празднования пройдут накануне Дня города.

Как стало известно Piter.TV, на встрече с болельщиками, состоявшейся накануне в Пулково, президент футбольного "Зенита" Александр Медведев анонсировал чемпионский парад команды. Подробности события пока держатся в секрете.

"Увидимся 26 мая!", - заявил Медведев.

Накануне петербуржцы стали пятикратными чемпионами России по футболу. Фанаты устроили "Зениту" жаркий прием в аэропорту "Пулково-2", а команду в соцсетях поздравили известные болельщики и бывшие игроки "сине-бело-голубых".

Фото: twitter.com/zenit_spb