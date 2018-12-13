Болельщики устроили жаркий прием чемпионскому "Зениту"

Видео речи главного тренера "сине-бело-голубых" и игроков команды поделился наш корреспондент.

Можно сказать, что Петербург праздновал победу "Зенита" в РПЛ всю ночь. Зажглись Ростральные колонны, изменилась подсветка "Газпром Арены" и "Лахта Центра". Однако главной точкой празднования стал аэропорт "Пулково", куда сотни петербуржцев приехали поддержать любимую команду, только прилетевшую из Грозного.

Видео встречи "сине-бело-голубых" с фанатами поделился наш корреспондент. Игроки и главный тренер команды Сергей Семак поблагодарили болельщиков за поддержку.

"Поздравляю вас всех с победой! Это наша очередная общая победа. Всех с чемпионством!", - поздравил болельщиков Семак.

Напомним, ранее мы рассказали, как в соцсетях отреагировали на победу "сине-бело-голубых" в российском футбольном первенстве.

В Instagram-аккаунте к поздравлениям команды присоединился бывший игрок петербуржцев Андрей Аршавин. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поддержал"Зенит" на своей странице "ВКонтакте".

"Пятикратные! Чемпионы! Ура! Поздравляю наш любимый "Зенит" с досрочным чемпионством. Вся команда просто молодцы – и игроки, и менеджмент, и персонал вместе с тренерским штабом во главе. А наш талантливейший Семак Сергей Богданович первым в российской истории стал чемпионом и как игрок, и как тренер! Перефразируя известную песню – в Питере – праздновать!", - написал политик.

Видео: Piter.TV