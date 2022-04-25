Португальский аналитик спрогнозировал победу Гутерриша на президентских выборах

Решающим фактором, по его мнению, станет глобальная узнаваемость политика, приобретённая за годы работы в ООН.

Португальский аналитик и юрист Алешандре Геррейру в интервью РИА Новости на полях XIV Петербургского международного юридического форума заявил, что уходящий с поста генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш может стать следующим президентом Португалии. Второй и последний срок Гутерриша на посту главы всемирной организации истекает 31 декабря 2026 года. Однако президентские выборы в Португалии состоятся лишь в 2031 году.

По мнению аналитика, решающим фактором станет именно глобальная узнаваемость Гутерриша, приобретённая за годы работы в ООН. Геррейру подчеркнул, что в случае участия политик неизбежно будет в списке кандидатов и победит. Он также не исключил альтернативного сценария: уходящий генсек может продолжить карьеру в качестве советника в крупной португальской или международной организации.

Ранее сообщалось, что ИИ-эксперт положительно оценил запрет использования технологий в предвыборной агитаци.

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