Видео: "Зениту" вручили кубок Российской премьер лиги сезона 18/19

Благодаря успешному выступлению "сине-бело-голубые" стали победителями РПЛ в шестой раз

Петербургскому "Зениту " вручили чемпионский Кубок российской Премьер-лиги сезона 18/19. Корреспондент Piter.TV прислал видео с праздничной церемонии.

12 мая подопечные Сергея Семак приняли у себя на стадионе московский ЦСКА. "Сине-бело-голубые" вышли на игру в рамках досрочного победителя чемпионата и смогли одержать очередную волевую победу со счетом 3:1.

Матч начался в 19:00 на "Газпром-Арене". В начале на стадионе прошла минута молчания, посвященная памяти погибшим в аэропорту Шереметьево. А после игры фанаты поблагодарили Семака за первое в последние четыре года чемпионство, развесив огромный плакат с тренером.

После 28 туров команда из Северной Столицы набрала 61 очко. Благодаря успешному выступлению "сине-бело-голубые" стали победителями РПЛ в шестой раз и смогли вернуться в Лигу-Чемпионов. Помимо этого "Зенит" является единственным российским клубом, который завоевывал все высшие национальные награды: чемпионат, Кубок, Суперкубок и Кубок Премьер-лиги, а также выиграл два международных турнира — Кубок и Суперкубок УЕФА.

Видео: Piter.TV