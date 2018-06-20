Семак вышел на третье место по количеству волевых побед в "Зените"

Семак входит в тройку лидеров среди тренеров по проценту волевых побед.

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак одержал пятую волевую победу, будучи наставником "сине-бело-голубых". Таким образом, специалист сравнялся по данному показателю с бывшим тренером питерцев Диком Адвокатом.

Напомним, что в минувшие выходные команда Семака обыграла "Оренбург" со счетом 3:1. При этом подопечным Сергея Богдановича первыми пропустили гол и были вынуждены отыгрываться.

По показателю выигранных матчей, в которых "Зенит" пропустил первым", Семак входит в тройку лидеров среди тренеров по проценту волевых побед (12,8%). Специалист уступает лишь Михаилу Окуню (20,0%) и Петру Филиппову (13,4%).

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Фото: ФК "Зенит"