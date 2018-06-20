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СКА сократил отставание от ЦСКА в Западной конференции КХЛ на одно очко
Сегодня, 7:30
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lesjasap

СКА сократил отставание от ЦСКА в Западной конференции КХЛ на одно очко

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Петербуржцы одержали первую победу в серии над москвичами.

Защитник петербургского хоккейного клуба СКА Давид Рундблад прокомментировал победу над столичным ЦСКА в рамках Западной конференции турнира КХЛ. Северной столице удалось обыграть соперника в овертайме. На данный момент на счету "Армейцев" одна победа против двух выигрышей москвичей.

Мы были уверены в себе и сыграли так, как и должны были. Получилась хорошая игра

объяснил спикер

Отметим, что в начале игры гости вели в счета. Однако, позже петербуржцам удалось переломить ход игры и забить больше шайб. По мнению Рундблада, особенно удачным для СКА оказался третий период, а после победного гола от Прохоркина команда готова была задушить героя в объятиях.

В тот момент никто об этом не думал. Мы просто были счастливы, что нам удалось хорошо сыграть и победить

добавил игрок

Напомним, что матч состоялся первого апреля в Ледовом дворце. СКА завершили матч со счетом 2:1.Теперь отставание от ЦСКА составляет одно очко.

Фото: Вконтакте/ХК "СКА"

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Теги: давид рундблад, кубок гагарина, прохоркин, ска, цска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Спорт, Хоккей,

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