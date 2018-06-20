СКА сократил отставание от ЦСКА в Западной конференции КХЛ на одно очко

Петербуржцы одержали первую победу в серии над москвичами.

Защитник петербургского хоккейного клуба СКА Давид Рундблад прокомментировал победу над столичным ЦСКА в рамках Западной конференции турнира КХЛ. Северной столице удалось обыграть соперника в овертайме. На данный момент на счету "Армейцев" одна победа против двух выигрышей москвичей.

Мы были уверены в себе и сыграли так, как и должны были. Получилась хорошая игра объяснил спикер

Отметим, что в начале игры гости вели в счета. Однако, позже петербуржцам удалось переломить ход игры и забить больше шайб. По мнению Рундблада, особенно удачным для СКА оказался третий период, а после победного гола от Прохоркина команда готова была задушить героя в объятиях.

В тот момент никто об этом не думал. Мы просто были счастливы, что нам удалось хорошо сыграть и победить добавил игрок

Напомним, что матч состоялся первого апреля в Ледовом дворце. СКА завершили матч со счетом 2:1.Теперь отставание от ЦСКА составляет одно очко.

Фото: Вконтакте/ХК "СКА"