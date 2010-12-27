Как сообщили на официальном сайте клуба, Давид Рундблад стал самым полезным игроком СКА.

СКА продлил контракт со шведским защитником Давидом Рундбладом на два года. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщили на официальном сайте петербургского хоккейного клуба.

Новое соглашение будет действовать до конца сезона 2019/2020. Как сообщили на официальном сайте клуба, Давид Рундблад стал самым полезным игроком СКА. В регулярном чемпионате его показатель был равен "+23". В прошлом сезоне Рундблад вышел на лед в 41 встрече и набрал 11 очков (2 шайбы и 9 результативных передач).

Напомним, что вчера в СКА сообщили о том, что продлевают контракт в Павлом Дацюком. 39-летний хоккеист набрал 35 очков в 37 матчах. Из них 27 - это передачи, а 8 - это заброшенные шайбы. Кроме того, Павел Дацюк в составе сборной России стал олимпийским чемпионом по хоккею.

Фото: официальный сайт СКА