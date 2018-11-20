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Защитник СКА госпитализирован из-за столкновения в игре против "Барыса"

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Есть подозрение на травму шейного отдела позвоночника.

Спортсмен из петербургской команды "СКА" Давид Рундблад жесткого столкнулся в рамках игры против "Барыса" вечером 31 января. В результате хоккеиста пришлось госпитализировать.

Спортсмен ударился о напарника по звену, нападающего Александра Барабанова. Последний серьезно не пострадал. Давида же унесли медики на носилках прямо с ледового покрытия. Как сообщают очевидцы, на шее у молодого человека был надет фиксатор. Данный бандаж надевают на травмированного, когда существует опасность повреждения шейных позвонков.

Напомним, что несмотря на неприятность "армейцам" удалось одержать победу. Петербуржцы завершили встречу со счетом 3:2.

Фото и видео: Вконтакте/ХК "СКА"

Теги: александр барабанов, барыс, давид рундблад, кхл, ска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Спорт, Хоккей,

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