Голы Барабанова и Свечникова помогли "Сан-Хосе" обыграть "Даллас"

Игра закончилась со счетом 5:4.

Голы российских нападающих Александра Барабанова и Евгения Свечникова помогли "Сан-Хосе Шаркс" обыграть "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился победой гостей ледовой арены с результатом 5:4 (2:2, 2:0, 1:2). Шайбы в ворота оппонентов со стороны выигравшего клуба забросили на 7, 13, 21, 22, 41 минутах встречи спортсмены Евгений Свечников, Тимо Майер, Логан Кутюр и Томаш Гертл. От соперников дублем отличился на 5 и 20 минутах форвард Джейми Бенн. Также шайбы забросили на 47 и 53 минутах Роопе Хинц и Джо Павелски.

Стоит уточнить, что Александр Барабанов также оформил в игре голевую передачу на Гертла. Благодаря данной ледовой схватке "Сан-Хосе" прервал собственную серию из пяти поражений в текущем сезоне НХЛ. Команда с 11 очками занимает седьмое место в рейтинге Тихоокеанского дивизиона. "Даллас" с 17 очками расположился на второй строчке Центрального дивизиона.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET