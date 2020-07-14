Малкина признали третьей звездой игрового дня в НХЛ

Игра против "Торонто" закончилась со счетом 4:2.

Российский нападающий из "Питтсбурга" Евгений Малкин признан третьей звездой прошедшего игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Соответствующее заявление в субботу 12 ноября распространила пресс-служба НХЛ. Известно, что в выездном матче против канадского клуба "Торонто" спортсмен смог забросить одну шайбу в ворота оппонентов, а также запомнился зрителям результативной передачей. Встреча на льду завершилась с результатом 4:2. В общей сложности форвард из России в НХЛ забросил 450 шайб соперникам. Он признан четвертым российским хоккеистом, который преодолел данную отметку. Больше него отличились только Александр Овечкин (788), Сергей Федоров (483) и Александр Могильный (473). Стоит уточнить, что первой звездой игрового дня был признан вратарь "Миннесоты" Марк-Андре Флёри. Голкиперу удалось отразить 28 бросков по воротам. Он сыграл на "ноль" в игре против "Сиэтла".

Овечкин вышел на 71-е место по сыгранным матчам в истории НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET