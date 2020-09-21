Овечкин вышел на 71-е место по сыгранным матчам в истории НХЛ

Россиян также выходит в списки лучших бомбардиров и снайперов.

Российский нападающий и капитан команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 71-е место по сыгранным матчам в истории Национальной хоккейной лиги. Это произошло сегодня, когда столичный клуб принимает на домашней ледовой арене гостей из "Тампа-Бэй Лайтнинг". Для 37-летнего россиянина данная встреча является 1290 по счету в профессиональной карьере. В рейтинге по данному показателю он обошел Мэтью Шнайдера, в активе которого записано 1289 матчей. В следующей встрече Александр Овечкин может сравняться по матчам с Дэррилом Сидором, который провел 1291 матч в регулярных чемпионатах НХЛ.

Напомним, что форвард Александр Овечкин за 1289 матчей в НХЛ набрал 1423 очка. Спортсмен занимает 19-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Россиянин является третьим лучшим снайпером НХЛ ( забил 788 шайб в ворота оппонентов).

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET