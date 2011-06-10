Хет-трик Свечникова помог "Каролине" победить "Эдмонтон", у Кочеткова 20 сэйвов

Игра закончилась со счетом 7:2.

Хет-трик российского наступающего Андрея Свечникова помог "Каролине" победить "Эдмонтон" в рамках игры, проводимой на регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге. На домашней ледовой арене хозяева разгромили противника с результатом 7:2. Известно, что форвард из РФ признан первой звездой матча. Спортсмен второй раз за текущий сезон НХЛ смог реализовать хет-трик (три гола за встречу). Отметим, что оба раза "пострадал" именно "Эдмонтон". 22-летний нападающий с 11 заброшенными шайбами в воротах оппонентов занимает третье место в снайперской гонке турнира. На счету Андрея в прошедшем матче записан показатель полезности "+3", четыре броска в створ ворот и один силовой приём.

Таким образом форвард Свечников достиг отметки в 100 голов за свой хоккейный клуб. Для этого ему понадобилось провести 297 игр на льду. Третьей звездой матча стал соотечественник, голкипер "Каролины" Пётр Кочетков. Вратарь провёл свой первый матч в сезоне. Спортсмен отразил 20 бросков из 22.

Пас Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Вашингтоном", Овечкин без очков.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET