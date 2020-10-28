Пас Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Вашингтоном", Овечкин без очков

Игра закончилась со счетом 4:1.

Пас российского нападающего Евгения Малкина принес "Питтсбург Пингвинз" победу над "Вашингтон Кэпиталз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) в пользу гостей ледовой арены, расположенной в столице США. В составе команды победителей шайбы в ворота оппонентов на 28, 33, 36 и 59 минутах матча забросили Джейсон Цукер, Брок Макгинн, Джефф Питри и Джейк Гюнцель. От "Кэпиталз" автором единственного гола на 53 минуте стал Маркус Юханссон.

Форвард из "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голевой передачей. Капитан команды Сидни Кросби также записал на свой счет результативный пас. Спортсмен вышел на чистое 18-е место в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю НХЛ. Набрав 1424 очко в профессиональной карьере, канадский игрок оторвался от российского капитана "Вашингтона" Александра Овечкина (1 423). Сам россиянин Овечкин в матче против "Питтсбурга" отметился только одним броском в створ ворот и семью силовыми приемами. Он не набрал очков. Нападающий от "столичных" Евгений Кузнецов нанес пять бросков в створ. Его соотечественник, защитник Александр Алексеев провел первый матч в НХЛ в сезоне-2022/23.

Напомним, что таким образом "Питтсбург" прервал серию из собственных поражений, которая составила семь матчей подряд.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

