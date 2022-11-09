Панарин побил достижение Ягра и установил рекорд "Рейнджерс"

Хоккеист набрал 254 очка за первые 200 игр в НХЛ за свой клуб.

Российский нападающий Артемий Панарин побил достижение Яромира Ягра (в 254 очка) и установил рекорд для "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче против "Нью-Йорк Айлендерс", проводимого в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Спортсмен отличился количеством очков в первых 200 играх за клуб. Напомним, что 9 ноября "Рейнджерс" на домашней ледовой арене уступил "Нью-Йорк Айлендерс" с результатом 3:4 (1:1, 2:0, 0:3). Артемий Панарин записал на свой счет две голевые передачи. В общей сложности на счету 31-летнего хоккеиста записано 268 очков (76 шайб и 192 голевые передачи) за "Рейнджерс". Предыдущий рекорд принадлежал Марку Мессье (255 очков). Третий результат у Яромира Ягра (254 очка). Напомним, что Артемий Панарин выступает за "Рейнджерс" с 2019 года.

Капризова удалили до конца матча НХЛ с "Лос-Анджелесом" за удар клюшкой в лицо.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

