Капризова удалили до конца матча НХЛ с "Лос-Анджелесом" за удар клюшкой в лицо

Игра закончилась со счетом 1:0.

"Лос-Анджелес" в среду 9 ноября обыграл "Миннесоту" с результатом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Единственную шайбу в игре забил на 54 минуте спортсмен по имени Габриэль Виларди. Стоит уточнить, что в середине второго периода российский нападающий из "Миннесоты" Кирилл Капризов был удален до конца встречи. Такое решение арбитр принял после того, как форвард ударил клюшкой в лицо защитника "Лос-Анджелеса" Дрю Даути. За счет данного поединка "Лос-Анджелес" поднялся на третье место в рейтинге Тихоокеанского дивизиона. Команда набрала 17 очков в 15 проведенных встречах.

Напомним, что представитель "Миннесоты" получил матч-штраф впервые с 2014 года. В тот раз нападающего Майкла Раппа далили до конца встречи против "Сент-Луиса". Кириллу Капризову 25 лет, он выступает за "Миннесоту" с 2020 года. В текущем сезоне НХЛ на его счету уже записано 13 очков (за 8 шайб и 5 результативных передач). В сезоне 20-21 его признали лучшим новичком лиги. Вместе со сборной РФ Кирилл Капризов выиграл Олимпийские игры 2018 года, а также завоевал бронзовую медаль мирового первенства в 2019 году.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET