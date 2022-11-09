"Тампа" проиграла "Эдмонтону", Кучеров набрал одно очко

Игра закончилась со счетом 3:2.

"Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграла "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась с результатом 3:2 в пользу гостей ледовой арены "Амали-Арена". Известно, что нападающий из России Никита Кучеров отличился на 10 минуте встречи. Совместно со своим сокомандником Брейдоном Пойнтомфорвард выступил в роли ассистента для Брэндона Хагеля, который забросил шайбу в ворота соперников. Данный гол дал клубу возможность сравнять счет с оппонентами. Напомним, что к середине первого периода "Лайтнинг" проигрывали хозяевам поля со счетом 0:1. Они пропустили шайбу, которую забил на 8 минуте матча Уоррен Фелеге.

Напомним, что Никита Кучеров набирает очки уже в 11 ледовых поединках подряд в рамках текущего сезона НХЛ. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата российский хоккеист набрал 21 очко (за шесть голов и 15 результативных передач).

Гол и передача Овечкина принесли "Вашингтону" победу над "Эдмонтоном".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET