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Гол и передача Овечкина принесли "Вашингтону" победу над "Эдмонтоном"

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Россиянин забросил восьмую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" обыграл "Эдмонтон" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин набрал два очка по итогам встречи. Во втором периоде россиянин отметился заброшенной шайбой. В концовке матча форвард помог отличиться Евгению Кузнецову.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 14 матчей, забросил восемь шайб и отдал пять голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Панарина не помогла "Рейнджерс" уйти от поражения в игре с "Детройтом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: александр овечкин, национальная хоккейная лига, хк вашингтон кэпиталз, хк эдмонтон ойлерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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