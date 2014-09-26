Гол и передача Овечкина принесли "Вашингтону" победу над "Эдмонтоном"

Россиянин забросил восьмую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" обыграл "Эдмонтон" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин набрал два очка по итогам встречи. Во втором периоде россиянин отметился заброшенной шайбой. В концовке матча форвард помог отличиться Евгению Кузнецову.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 14 матчей, забросил восемь шайб и отдал пять голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Панарина не помогла "Рейнджерс" уйти от поражения в игре с "Детройтом".

Видео: YouTube / SPORTSNET