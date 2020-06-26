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Передача Панарина не помогла "Рейнджерс" уйти от поражения в игре с "Детройтом"

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Россиянин набрал 17 очков в 13 матчах.

"Рейнджерс" уступил "Детройту" в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился голевой передачей. Он помог отличиться Мике Зибанежаду. Хозяева вели в счете 2:0, однако в итоге уступили "Дейтройту".

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 13 матчей, забросил пять шайб и отдал 12 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Задорова не помогла "Калгари" уйти от поражения в матче с "Нью-Джерси".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, хк детройт ред уингз, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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