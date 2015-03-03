Шайба Барабанова не спасла "Сан-Хосе" от поражения "Лос-Анджелесу" в НХЛ

Игра завершилась со счетом 5:2.

Шайба российского нападающего Александра Барабанова не спасла "Сан-Хосе Шаркс" от поражения "Лос-Анджелесу Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) в пользу гостей ледовой арены. Со стороны победившего клуба шайбы в ворота противников забросили на 9, 18, 25, 43 и 58 минутах игры спортсмены Джарет Андерсон-Долан, Филипп Дано, Виктор Арвидссон, Расмус Купари и Анже Копитар. В составе "Сан-Хосе" отличились на 14 и 40 минутах Кевин Лабанк и Александр Барабанов. Форвард из России в текущем сезоне НХЛ набрал 13 очков (за три гола и 10 результативных передач) в 19 проведенных матчах.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET