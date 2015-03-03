Гол Чинахова не спас "Коламбус" от поражения в матче против "Айлендерс"

Игра закончилась со счетом 3:2.

Гол российского нападающего Егора Чинахова не спас "Коламбус Блю Джетс" от поражения в матче против "Нью-Йорк Айлендерс", проведенном в ходе регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра на ледовой арене города Коламбуса завершилась с результатом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) в пользу гостей. В составе клуба победителей шайбы в ворота соперников забросили на 18, 28 и 47 минутах Оливер Вальстрем, Жан-Габриэль Пажо и Брок Нельсон. У оппонентов отметились на 35 минуте (два гола) Егор Чинахов и Кент Джонсон. Стоит уточнить, что ооссийский защитник "Блю Джекетс" Владислав Гавриков нанес противникам три броска в створ ворот, а также заблокировал четыре броска в свои ворота. Его соотечественник, защитник из "Айлендерс" Александр Романов реализовал два силовых приема, а также оформил два блокшота. Голкипер "островитян" Илья Сорокин отразил 23 броска из 25 по воротам.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET