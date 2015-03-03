Голы Кузнецова и Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Калгари"

Игра закончилась со счетом 3:0.

Голы российских нападающих Евгения Кузнецова и Александра Овечкина помогли "Вашингтон Кэпиталз" обыграть "Калгари Флэймз" в рамках игры на регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Матч завершился с результатом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу столичной команды. Со стороны победителей шайбы оппонентам на 8, 17 и 53 минутах встречи забросили спортсмены Ти Джей Оши, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. На счету последнего также записана результативная передача.Напомним, что Александр Овечкин в 1 296 проведенных матчах в регулярных чемпионатах НХЛ заработал 1 431 очко. В настоящее время хоккеист занимает 18-е место в рейтинге лучших бомбардиров в истории лиги. Он также идет третьим по счету в списке лучших снайперов НХЛ (791 забитая в ворота оппонентов шайба). Таким образом "Вашингтон" набрал 21 очко в 22 проведенных матчах текущего сезона НХЛ. Клуб расположился на шестой позиции Столичного дивизиона. "Калгари" с 21 очком в 20 встречах занимает четвертую позицию в Тихоокеанском дивизионе.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

