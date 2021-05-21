Три очка Кучерова помогли "Тампе-Бэй" обыграть "Сент-Луис"

Матч завершился со счетом 5:2.

Три очка российского нападающего Никиты Кучерова помогли "Тампе-Бэй Лайтнинг" обыграть "Сент-Луис Блюз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился с результатом 5:2 (3:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев дедовой арены. На 4 и 9 минутах встречи дубль оформил спортсмен Брейден Пойнт, также на 4, 27 и 57 минутах шайбы в ворота оппонентов забили Алекс Киллорн, Брэндон Хагель и Ник Пол. От "Сент-Луиса" голами отметились на 17 и 27 минутах российский форвард Павел Бучневич Джордан Кайру. В последнем эпизоде коллеге также ассистировал Бучневич.

Уточним, что нападающий "Тампы" Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик. В своей профессиональной карьере в НХЛ форвард "молний" провел свой 27-й матч, за который ему удалось реализовать как минимум три результативные передачи. По данному показателю он обошел форварда из "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. У него на счету 26 таких передач. Российский защитник из "Тампы" Михаил Сергачев запомнился зрителям ледового поединка одним голевым пасом, а форвард "Лайтнинг" Владислав Наместников вообще не набрал очков за игру.

Голкипер "молний" Андрей Василевский отразил 25 бросков из 27 по воротам команды. Форварды "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, Алексей Торопченко, Иван Барбашев и Никита Александров результативными действиями не отличились.

Гол и передача Куликова помогли "Анахайму" обыграть "Рейнджерс".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET