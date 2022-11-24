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Гол и передача Куликова помогли "Анахайму" обыграть "Рейнджерс"

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Защитник забросил вторую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

"Анахайм" добился победы над "Рейнджерс" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Хонда-центр" в Анахайме.

Защитник "Анахайма" Дмитрий Куликов помог своей команде обыграть гостей. Россиянин помог отличиться Мэйсону Мактавишу, а во втором периоде сам поразил ворота "Рейнджерс".

В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Куликов провел 20 матчей, забросил две шайбы и отдал пять голевых передач.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Капризова помогли "Миннесоте" разгромить "Виннипег".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: дмитрий куликов, хк анахайм дакс, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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