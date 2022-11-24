Гол и передача Капризова помогли "Миннесоте" разгромить "Виннипег"

"Миннесота" одержала разгромную победу над "Виннипегом" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.
Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов набрал два очка по итогам встречи. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота "Виннипега", а в середине третьего периода помог отличиться Мэтту Болди.
В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 19 матчей, забросил 11 шайб и отдал 11 голевых передач.
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Видео: YouTube / SPORTSNET
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