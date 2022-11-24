Буллит Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Калгари"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Питтсбург" одержал победу над "Калгари" по буллитам со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан первой звездой встречи. Россиянин забросил победный буллит в ворота "Калгари", Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 20 матчей, забросил восемь шайб и отдал 12 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Овечкина принесла "Вашингтону" победу в овертайме над "Филадельфией".

Видео: YouTube / SPORTSNET