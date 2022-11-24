Шайба Овечкина принесла "Вашингтону" победу в овертайме над "Филадельфией"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Вашингтон" обыграл "Филадельфию" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин стал первой звездой матча. В первом периоде россиянин помог отличиться Маркусу Юханссону. В овертайме при счете 2:2 хоккеист забросил победную шайбу.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 21 матч, забросил 10 шайб и отдал девять голевых передач.

Ранее мы сообщали, что Шестеркин отразил 35 бросков и помог "Рейнджерс" обыграть "Лос-Анджелес".

Видео: YouTube / SPORTSNET