Шестеркин отразил 35 бросков и помог "Рейнджерс" обыграть "Лос-Анджелес"

Матч закончился со счетом 5:3.

"Нью-Йорк Рейнджерс" в гостях нанес поражение "Лос-Анджелес Кингз" в рамках регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Матч завершился с результатом 5:3. Встреча проходила на ледовой площадке "Криптоком-Арена". Голами в воротах противников отметились спортсмены Брэйден Шнайдер, Винсент Трочек, Каапо Какко. Также шайбы забросил нападающий Крис Крайдер, которому удалось оформить дубль. От проигравшей стороны шайбы забили оппонентам Кевин Фиала, Габриэль Виларди и Шон Уокер. Стоит уточнить, что 26-летний российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 35 бросков из 38 по воротам Его соотечественник и одноклубник – 31-летний крайний нападающий Артемий Панарин не смог запомниться публике результативными действиями. В настоящее время представители "Рейнджерс" набрали 24 очка. Этот результат позволяет хоккейному клубу расположиться на шестой позиции в рейтинге Восточной конференции, у "Кингз" столько же очков, но при этом команда идет на третьем месте в списке Западной конференции.

Ранее "Каролина" забросила 3 шайбы при снятом вратаре за 4 минуты в концовке игры с "Виннипегом".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET