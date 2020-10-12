"Каролина" забросила 3 шайбы при снятом вратаре за 4 минуты в концовке игры с "Виннипегом"

Игра закончилась со счетом 4:3.

"Каролина" забросила три шайбы в ворота оппонентам при снятом вратаре за четыре минуты в концовке игры с "Виннипегом", проводившейся в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. До этого момента "Харрикейнс" уступали с результатом 0:3 к 56-й минуте встречи. За последующие 4:09 минуты игрового времени спортсмены смогли реализовать несколько голов. Отличились Джейккоб Слэвин, российский нападающий Андрей Свечников и Мартин Нечас, который забил шайбу соперникам за 39 секунд до конца третьего периода. За счет подобной работы "ураганы" сумели перевести игру в овертайм. Там победы все же добились "Джетс" за счет заброшенной шайбы Джоша Моррисси. Матч завершился со счетом 4:3.

"Тампа" проиграла "Бостону" в матче НХЛ, пропустив пять шайб.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

