Гол и передача Барабанова помогли "Сан-Хосе" обыграть "Вашингтон"

Форвард был признан второй звездой матча.

"Сан-Хосе" одержал победу над "Вашингтоном" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Нападающий "Сан-Хосе" Александр Барабанов был признан второй звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев, а также помог отличиться Эрику Карлссону.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Барабанов провел 49 матчей, забросил девять шайб и отдал 26 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Орлова помогла "Вашингтону" обыграть "Бостон".

Видео: YouTube / SPORTSNET