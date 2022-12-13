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Гол и передача Барабанова помогли "Сан-Хосе" обыграть "Вашингтон"

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Форвард был признан второй звездой матча.

"Сан-Хосе" одержал победу над "Вашингтоном" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Нападающий "Сан-Хосе" Александр Барабанов был признан второй звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев, а также помог отличиться Эрику Карлссону.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Барабанов провел 49 матчей, забросил девять шайб и отдал 26 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Орлова помогла "Вашингтону" обыграть "Бостон".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: александр барабанов, национальная хоккейная лига, хк вашингтон кэпиталз, хк сан-хосе шаркс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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