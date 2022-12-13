Передача Орлова помогла "Вашингтону" обыграть "Бостон"

На счету защитника 18 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" одержал победу над "Бостоном" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов помог своей команде добиться победы. Россиянин принял участие в голевой атаке, в результате которой Никлас Бекстрем забросил первую шайбу в ворота "Бостона".

В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Орлов провел 38 матчей, забросил три шайбы и отдал 15 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Даллас".

Видео: YouTube / SPORTSNET