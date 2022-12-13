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Передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Даллас"

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Россиянин набрал 77 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" одержала победу над "Далласом" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Американ Эйрланс-центр" в Далласе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде добиться успеха. Россиянин отметился голевой передачей на Брэндона Хагеля, который забросил третью шайбу в ворота "Далласа".

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 52 матча, забросил 20 шайб и отдал 57 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Марченко принесли "Коламбусу" победу над "Торонто".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк даллас старз, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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