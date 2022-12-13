Гол и передача Марченко принесли "Коламбусу" победу над "Торонто"

Россиянин стал третьей звездой матча.

"Коламбус" одержал победу над "Торонто" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Скотиабанк-Арене" в Торонто.

Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил одну из шайб в ворота хозяев, а также помог отличиться Буну Дженнеру.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Марченко провел 30 матчей, забросил 14 шайб и отдал одну голевую передачу.

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Видео: YouTube / SPORTSNET