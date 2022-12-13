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Три очка Бучневича помогли "Сент-Луису" обыграть "Аризону"

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С его передачи была заброшена победная шайба.

"Сент-Луис" обыграл "Аризону" в овертайме со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич помог своей команде одержать победу. Россиянин оформил хет-трик из голевых передач. Он сделал результативный пас на Райана О"Райлли, который забросил победную шайбу в ворота "Аризоны".

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 39 матчей, забросил 15 шайб и отдал 26 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что "Рейнджерс" разгромил "Каролину", Панарин оформил покер.

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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