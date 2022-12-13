Три очка Бучневича помогли "Сент-Луису" обыграть "Аризону"

С его передачи была заброшена победная шайба.

"Сент-Луис" обыграл "Аризону" в овертайме со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич помог своей команде одержать победу. Россиянин оформил хет-трик из голевых передач. Он сделал результативный пас на Райана О"Райлли, который забросил победную шайбу в ворота "Аризоны".

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 39 матчей, забросил 15 шайб и отдал 26 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что "Рейнджерс" разгромил "Каролину", Панарин оформил покер.

Видео: YouTube / SPORTSNET