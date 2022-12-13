"Рейнджерс" разгромил "Каролину", Панарин оформил покер

Хоккеист впервые в карьере забросил четыре шайбы в одной игре.

"Рейнджерс" одержал разгромную победу над "Каролиной" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Эн-Си-Арене" в Роли.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан первой звездой матча. Россиянин забросил четыре шайбы в ворота "Каролины". Он также помог отличиться Мике Зибанежаду. Хоккеист впервые в карьере забросил четыре шайбы в одной игре.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 53 матча, забросил 16 шайб и отдал 43 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" уверенно обыграть "Анахайм".

Видео: YouTube / SPORTSNET