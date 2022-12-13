Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" уверенно обыграть "Анахайм"

Игра закончилась со счетом 6:3.

Две передачи российского нападающего Евгения Малкина помогли "Питтсбург Пингвинз" уверенно обыграть "Анахайм Дакс"в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра, которая проводилась на ледовой арене в городе Анахайме, завершилась с результатом 6:3 (3:1, 1:0, 2:2) в пользу гостей арены. В составе команды победителей дубль оформил на 10 и 35 минутах спортсмен Пьер-Оливье Джозеф. Дополнительно заброшенными шайбами в воротах оппонентов зрителям запомнились на 18, 20, 51 и 53 минутах Каспери Капанен, Джефф Картер, Брайан Раст и Джейк Гюнцель. От хозяев стадиона голы реализовали на 16, 54 и 56 минутах матча Тревор Зеграс, Мэйсон Мактавиш и Йон Клингберг.

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами. Таким образом хоккеист вышел на 50-е место в рейтинге лучших бомбардиров регулярных чемпионатов за всю историю турнира НХЛ. На текущий момент в активе снападающего записано 1200 (463+737) очков в 1032 проведенных матчах. По этому показателю россиянин сравнялся с Дино Сиссарелли. По итогам матча Евгений Малкин был признан второй звездой.

Тарасенко признан первой звездой матча "Рейнджерс-Сиэтл".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET