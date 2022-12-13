Тарасенко признан первой звездой матча "Рейнджерс-Сиэтл"

Спортсмену ассистировал Артемий Панарин.

Российский нападающий Владимир Тарасенко признан первой звездой матча "Нью-Йорк Рейнджерс" — "Сиэтл Крэнакс". После громкого обмена форварда из команды "Сент-Луис Блюз" спортсмен сумел отличиться на ледовой арене при ассисте его лучшего друга Артемия Панарина. Дебютный гол за новую команду хоккеист воспроизвел за несколько минут нахождения на матче. Данная шайба позволила открыть счет в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Напомним, что Владимир Тарасенко отметился результативным действием на третьей минуте игры с передачи соотечественника Артемия Панарина. Для новичка нью-йоркской команды эта шайба стала 11-й в нынешнем сезоне НХЛ а для другого российского форварда э - то уже 42-я голевая передача. Владимир Тарасенко, являющийся обладателем Кубка Стэнли 2019 года, перешел в "Нью-Йорк Рейнджерс" в результате обмена.

Сергачев и Кучеров набрали по одному очку в победном матче "Тампа-Колорадо".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET