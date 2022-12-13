Сергачев и Кучеров набрали по одному очку в победном матче "Тампа-Колорадо"

Игра закончилась со счетом 5:0.

Российские спортсмены Михаил Сергачев и Никита Кучеров набрали по одному очку в победном матче "Тампы-Бэй Лайтнинг" против "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в пользу хозяев ледовой площадки. В составе клуба победителей дубль на 29 и 39 минутах оформил Брэндон Хагел, также по одной шайбе в ворота оппонентов забросили на 16, 31 и 46 минутах Кори Перри, Брэйден Пойнт и защитник из РФ Михаил Сергачев.

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился зрителям одной голевой передачей и установил новый рекорд франшизы по количеству домашних матчей турнира НХЛ подряд с набранными очками( (17 очков). Российский голкипер из "Лайтнинг" Андрей Василевский оформил свой первый шатаут в текущем сезоне НХЛ. Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин нанес три броска в створ ворот противников, но не набал очков. Голкипер "Эвеланш" Александр Георгиев отразил 27 бросков из 32 по воротам команды.

"Ванкувер" проиграл "Рейнджерс", Подколзин забросил первую шайбу в сезоне.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET