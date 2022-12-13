"Ванкувер" проиграл "Рейнджерс", Подколзин забросил первую шайбу в сезоне

Игра закончилась со счетом 4:3.

"Ванкувер Кэнакс" проиграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Известно, что российский нападающий из канадской команды Василий Подколзин забросил свою первую шайбу в текущем сезоне НХЛ. Ледовое противостояние завершилось с результатом 4:3. Со стороны хозяев площадки голевой передачей также отметился российский форвард Артемий Панарин отметился голевой передачей. Их соотечественник, голкипер Игорь Шестеркин отразил 22 броска по воротам клуба. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Ванкувера" Брок Бёзер, набравший 4 (1 гол и 3 результативных) очка. Элиас Петтерссон в матче оформил дубль.

Два очка Малкина помогли "Питтсбургу" выиграть у "Колорадо" в матче НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET