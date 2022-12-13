Два очка Малкина помогли "Питтсбургу" выиграть у "Колорадо" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 2:1.

Два очка российского нападающего Евгения Малкина помогли "Питтсбург Пингвинз" выиграть у "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев ледовой арены с результатом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). Лидерство спортсмены получили в овертайме. В составе клуба победителей шайбы в ворота соперников забросили на 57 и 64 минутах Брайан Раст и Крис Летанг. У гостей голом отличился на 31 минуте Натан Маккиннон.

Уточним, что форвард из России, выступающий в турнире НХЛ за "Колорадо", Валерий Ничушкин нанес три броска в створ ворот оппонентам и провел один силовой прием. Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами. Хоккеист набрал за свою профессиональную карьеру 1198 очков в чемпионатах НХЛ. По этому показателю спортсмен поднялся на 51 место в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю лиги, опередив по показателям Патрика Марло.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET