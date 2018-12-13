Фанаты "Зенита" вывесили огромный портрет Семака с фаером в честь чемпионства

Сергей Семак установил уникальное достижение для российского футбола.

После окончания матча "Зенит-ЦСКА" фанаты петербургской команды вывесили огромный портрет главного тренера клуба Сергея Семака.

Матч завершился победой "сине-бело-голубых" со счетом 3:1. Голом в составе ЦСКА отметился нападающий Игорь Обляков. На мяч армейца "Зенит" ответил точными выстрелами Себастьяна Дриусси и вышедшего на замену Эмилиано Ригони. В конце игры Дриусси оформил дубль.

Сергей Семак установил уникальное достижение для российского футбола. Он стал первым в истории чемпионата РПЛ, кто выиграл золотые медали и как игрок, и как тренер.

Семак выступал в составе "Зенита" с 2010 по 2013 год и дважды выигрывал с ним Премьер-лигу. В мае 2019-го Сергей Богданович был назначен на пост главного тренера клуба и досрочно привел его к золотым медалям.

Фото: Piter.TV