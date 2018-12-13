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Матч "Зенита" против ЦСКА посетило больше 60 тысяч человек
Сегодня, 20:31
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Rybka123

Матч "Зенита" против ЦСКА посетило больше 60 тысяч человек

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После игры "сине-бело-голубым" вручат чемпионский кубок.

Матч петербургского "Зенита" против московского ЦСКА посетило рекордное 61494 зрителей. Об этом сообщает корреспондент Pitet.TV.

В данный момент счет в мачте составляет 2:1 в пользу "сине-бело-голубых". Голом в составе ЦСКА отметился нападающий Игорь Обляков. На мяч армейца "Зенит" ответил точными выстрелами Себастьяна Дриусси  и вышедшего на замену Эмилиано Ригони.

Матч начался в 19:00 на "Газпром-Арене". В начале на стадионе прошла минута молчания, посвященная памяти погибшим в аэропорту Шереметьево.

Перед игрой фанаты "Зенита" "одели" памятник Кирова в футболку клуба. Таким образом, болельщики выразили благодарность команде, которая досрочно выиграла чемпионат и в шестой раз стала победителем РПЛ. После игры с ЦСКА "сене-бело-голубые" получат кубок.

 

 

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Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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