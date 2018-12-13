Глава "Газпрома" о чемпионстве "Зенита": "Кубок наш. Никому не отдадим"

"Сине-бело-голубые" выиграли чемпионство в шестой раз.

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер прокомментировал победу петербургского "Зенита" в РПЛ сезона 18/19.

Петербург вернул себе звание футбольной столицы. "Зенит" в пятый раз поднимает чемпионский кубок. Кубок наш, и мы больше никому его не отдадим!

– сказал Миллер

Отметим, что Кубок передан "Зениту" на вечной хранения после завоевания пятого титула.

После 28 туров команда из Северной Столицы набрала 61 очко. Благодаря успешному выступлению "сине-бело-голубые" стали победителями РПЛ в шестой раз и смогли вернуться в Лигу-Чемпионов. Помимо этого "Зенит" является единственным российским клубом, который завоевывал все высшие национальные награды: чемпионат, Кубок, Суперкубок и Кубок Премьер-лиги, а также выиграл два международных турнира — Кубок и Суперкубок УЕФА.

Видео: Piter.TV