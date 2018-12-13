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Глава "Газпрома" о чемпионстве "Зенита": "Кубок наш. Никому не отдадим"

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"Сине-бело-голубые" выиграли чемпионство в шестой раз.

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер прокомментировал победу петербургского "Зенита" в РПЛ сезона 18/19.

Петербург вернул себе звание футбольной столицы. "Зенит" в пятый раз поднимает чемпионский кубок. Кубок наш, и мы больше никому его не отдадим!
сказал Миллер

Отметим, что Кубок передан "Зениту" на вечной хранения после завоевания пятого титула. 

После 28 туров команда из Северной Столицы набрала 61 очко. Благодаря успешному выступлению "сине-бело-голубые" стали победителями РПЛ в шестой раз и смогли вернуться в Лигу-Чемпионов. Помимо этого "Зенит" является единственным российским клубом, который завоевывал все высшие национальные награды: чемпионат, Кубок, Суперкубок и Кубок Премьер-лиги, а также выиграл два международных турнира — Кубок и Суперкубок УЕФА.

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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