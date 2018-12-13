Стали известны подробности массовой драки фанатов на улице Савушкина

Четверых участников конфликта привлекут по статье "Мелкое хулиганство".

На участников драки на улице Савушкина составлены административные протоколы. Об этом сообщили в прес-службе ГУ МВД по СПб и ЛО.

Как стало известно, в районе полшестого вечера на улице Савушкина произошла драка между несколькими гражданами. По предварительной информации, конфликт произошел между семью мужчинами, а не 120 как предполагалось ранее. На место потасовки прибыли сотрудники полиции, который прекратили драку. Четверо граждан доставлены в полицию для разбирательства. На них будут составлены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Троим участникам конфликта потребовалась медицинская помощь.

Это далеко не первая драка фанатов "сине-бело-голубых" с болельщиками армейцев. Минувшей ночью более двадцати человек решили выяснить отношения на углу Ломоносова и канала Грибоедова.

Напомним, что 12 мая в Петербурге проходит матч между "Зенитом" и ЦСКА. После окончания игры петербуржцам вручат Кубок Премьер-Лиги, который они выиграли досрочно.

Видео: OFNEWS