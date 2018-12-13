Видео: на Савушкина подрались 120 человек

Минимум один человек пострадал.

В воскресенье, 12 мая, в Приморском районе Санкт–Петербурга произошла массовая драка. Очевидцы выложили видео с места происшествия в сеть.

По предварительной информации, потасовка случилась на улице Савушкина. В ней приняло участие 120 человек, которые, предположительно, являются фанатами футбольных клубов ЦСКА и "Зенит". Очевидцы рассказали, что драка закончилась вмешательством полиции. Минимум один человек пострадал.

Это далеко не первая драка фанатов "сине-бело-голубых" с болельщиками армейцев. Минувшей ночью более двадцати человек решили выяснить отношения на углу Ломоносова и канала Грибоедова.

Напомним, что 12 мая в Петербурге проходит матч между "Зенитом" и ЦСКА. После окончания игры петербуржцам вручат Кубок Премьер-Лиги, который они выиграли досрочно.

Видео: OFNEWS