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Фанаты "Зенита" попросили Семака выпустить Луку Джорджевича на поле
Сегодня, 20:10
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Rybka123

Фанаты "Зенита" попросили Семака выпустить Луку Джорджевича на поле

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24-летний нападающий с 2012 года находится в системе петербургского клуба.

Фанаты "Зенита" обратились к главному тренеру Сергею Семаку с просьбой выпустить на поле черногорского нападающего Луку Джорджевича. На трибуне болельщики развесили огромный баннер с подписью "Богданыч, дайте шанс Луке. Он заслужил!".
24-летний нападающий с 2012 года находится в системе петербургского клуба. За это время игрок выходил на поле не более 18 раз, каждый раз на замену. Во время чемпионского матча "Зенита" игрок находился в аренде в "Арсенале" и смог отличится голом в победной для тульцев игре против "Локомотива". Благодаря поражению москвичей "сине-бело-голубые" досрочно выиграли Премьер-лигу и стали чемпионами впервые с 2015 года.

Напомним, что первый тайм матча "Зенит-ЦСКА" закончился с ничейным счетом.

Фото: ФК "Арсенал" 

Теги: зенит, цска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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