Петербург ученый: Piter.TV собрал главные научные открытия города за последние 5 лет

Топ исследований и открытий, авторами которых являются петербургские ученые.

Петербург играет важную роль в развитии российской науки, здесь воспитаны и выращены выдающиеся ученые. В Северной столице располагаются ведущие научные учреждения: Российская Академия Наук, Петербургский союз ученых, а также научно-исследовательские институты и вузы.

Piter.TV собрал топ исследований и открытий, авторами которых являются петербургские ученые.

Съедобная вакцина от Института экспериментальной медицины

В частности, еще в 2021 году специалисты Института экспериментальной медицины создали съедобную вакцину от коронавируса. Препарат сделан на основе молочнокислых бактерий-пробиотиков. Такие вакцины воздействуют на иммунную систему через слизистые оболочки, поэтому называются мукозальными. По словам экспертов, все вакцины должны проходить необходимые доклинические и клинические испытания, поэтому альтернатива уколу должна была появиться в доступе в 2023 году. Однако информации об этом нет.

Бюджетный способ производства манипуляторов

В том же 2021 году ученые ИТМО создали аналогичного робота-манипулятора из полимеров. Это позволило удешевить цену их производства в несколько раз. На тот момент стоимость шестиосных манипуляторов начиналась от 1 млн рублей, а новинка предполагала цену в 300 тыс. рублей. Часть деталей изготовили с помощью 3D-печати и лазерной резки. На создание робота ушел год. Опытный образец хорошо справлялся с точным захватом и перемещением в пространстве твердых предметов.

Примечательно, что спустя 4 года, в этом году, "Завод АМО сталь" в Челябинской области разработал похожий комплекс для роботизированной токарной обработки деталей. Также отечественный робот стоит в два раза дешевле импортных аналогов – порядка 3 млн рублей вместо 6 млн рублей, передает портал cnews.

Материалы для "умной одежды"

Ученые Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна в 2022 году разработали "умные материалы" для одежды. Специалисты проводили исследования не только по колорированию, но и по специальной отделке текстиля. Одежда меняла свойства под воздействием окружающей среды, например, самоочищалась без стирки. Тогда журналисты поинтересовались, можно ли приобрести "умную футболку", однако им ответили, что отечественные технологии внедряются очень медленно.

Укол от опухоли

Ученые Петербургского государственного университета в 2023 году создали укол от опухоли, благодаря которому пациентам не понадобится операция. В основу метода вошел принцип генной терапии, его используют при лечении миомы матки. Медики отметили, что хирургическое удаление такой опухоли чревато бесплодием и другими гинекологическими заболеваниями.

Это просто укол. Человек приходит в клинику, которая уже сейчас занимается лечением миомы матки, но хирургическим путем, и вместо хирургического удаления делает укол в область матки, в идеале – внутривенно. Александр Байчиков, автор

Как стало известно, исследования продолжаются.

Новый метод борьбы с болезнью Альцгеймера

В том же году сотрудники Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали метод борьбы с болезнью Альцгеймера. Ученые воздействовали на астроциты (клетки, отвечающие за активность нейронов) при помощи света. Клетки выделяют молекулы, восстанавливающие передачу нервных импульсов и пластичность нейронов, таким образом приводя их работу в норму. По словам директора Высшей школы биомедицинских систем и технологий Ольги Власовой, такой подход – прорыв в лечении болезни.

Устройство для 3D-печати деталей из древесины

В Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна в 2024 году сделали устройство для создания изделий из смеси древесной муки и полимера методом 3D-печати. Эта технология позволяет производить элементы мебели и другие детали, имитирующие древесину.

Наше устройство работает следующим образом. С помощью FDM-технологии мы печатаем саму форму изделия, используя для этого обычный водорастворимый пластик. Затем заполняем эту форму смесью из модифицированной эпоксидной смолы, которая выполняет роль связующего, и древесной муки с помощью LDM-печати. За счет того, что мы не накладываем нашу смесь слоями, а заливаем ее в уже отпечатанную форму, поверхность конечного изделия становится гладкой. После затвердевания мы ставим изделие в ультразвуковую ванну с водой, где растворяется пластик ранее напечатанной формы. В итоге у нас остается цельнолитая композиционная деталь с древесной мукой. Причем прочностные свойства у такой детали гораздо лучше, чем свойства детали, полученные при печати на FDМ-принтере, так как все напряжения распределяются по всей детали равномерно. Николай Евдокимов, один из авторов разработки

Разработку внедрили на одном из городских заводов.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД

Установка, оценивающая одноразовую посуду на биоразлагаемость

В Университете ИТМО ученые создали установку, которая оценивает одноразовую посуду и кофейные стаканчики на биоразлагаемость. В нижних колбах прибора находится компост, внутри расположены части пластиковых стаканчиков, пакетов и другой упаковки. Материал тестируют на разложение от 45 суток до шести месяцев.

Основная наша задача – это получать результаты, которые соответствуют требованиям европейского законодательства. В частности, в плане сертификации оценки компостируемых материалов. В настоящий момент в РФ только начинается этот процесс, и именно такой методики пока никто не использует. Нелли Молодкина, доцент факультета экотехнологий ИТМО

VR-тренажер для поисково-спасательных работ

Ученик Академической гимназии имени Д. К. Фаддеева Петербургского государственного университета разработал VR-тренажер для обучения глав спасательно-поисковых операций. Благодаря разработке совершенствуются навыки общения с людьми, потерянными в лесных массивах, что способствует ускорению процесса поиска.

Один игрок берет на себя роль потерявшегося и оказывается в виртуальномночном лесу, руководитель операции взаимодействует с ним в реальном мире, принимая решения на основании получаемых данных. Сейчас тренажер моделирует территорию Ленобласти, но в связи с гибкостью технического решения его получится адаптировать под любые местность и географическое положение.

Фото: пресс-служба СПбГУ

Коллаж: Piter.TV