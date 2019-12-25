В Петербурге начались испытания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса

Она сделана на основе молочнокислых бактерий-пробиотиков.

Петербургские ученые приступили к испытаниям первой в мире съедобной вакцины-ряженки. Уникальный препарат от коронавируса сделан на основе молочнокислых бактерий- пробиотиков, пишет ТАСС.

Разработкой первой в мире вакцины со вкусом ряженки занимается Институт экспериментальной медицины. Сейчас ученые испытывают вакцину на животных.

Вакцина прекрасно будет подходить для детей и взрослых. Отметили исследователи

Ученые заявили, что вакцина безопасна для здоровья людей и сможет выработать стойкий иммунный ответ. По их словам, препарат будет действовать на организм "мягко". Принимать вакцину нужно будет каждые полгода.

Результаты исследования будут опубликованы в ноябре. После вакцину ждут клинические испытания. В будущем препарат планируют продавать в аптеках в виде капсул. Ученые уверяют, что вкус не будет отличаться от обычной ряженки.

Ранее стало известно, когда в Петербург нагрянет следующая коронавирусная волна.

Фото: Piter.TV