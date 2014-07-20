Стало известно, когда в Петербург нагрянет следующая коронавирусная волна

Волна ожидается осенью этого года.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в городе снижается заболеваемость ковидом. Поэтому медучреждения могут возвращаться к штатному режиму работы. Однако, по словам Беглова, осенью этого года в Петербурге ожидается четвертая коронавирусная волна. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Глава города призывает петербуржцев вакцинироваться, чтобы в городе сформировался коллективный иммунитет. Согласно данным на 1 августа, коллективный иммунитет приблизился только к 40%.

Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку. В городе для этого есть вся инфраструктура и запас вакцины. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Тем временем городские медучреждения медленно, но уверенно возвращаются к плановому приему больных. Через две недели Городская больница №33, расположенная в Колпино, прекратит принимать больных коронавирусом. Также к штатной работе постепенно возвращаются Первый Санкт-Петербургский государственный университет им. академика И.П.Павлова, Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова и Санкт-Петербургский НИИ физиопульмонологии. В стационарах остались 134 койки для пациентов с коронавирусом.

Ранее стало известно, какие федеральные больницы в Петербурге вернутся к плановой работе к концу августа.

Фото: Piter.tv