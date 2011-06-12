В Петербурге коллективный иммунитет приблизился только к 40%

Иммунитет у петербуржцев к коронавирусу сформировался только на 38,5%.

В воскресенье, 1 августа, коллективный иммунитет у петербуржцев к коронавирусу сформировался только на 38,5%. Только эта часть от необходимого числа горожан сделала прививку. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В городе продолжается массовая вакцинация населения, а уровень коллективного иммунитета растет с каждым днем. Более миллиона жителей уже успели привиться от ковида. Для достижения целевого показателя привиться должны 2,6 млн петербуржцев. Всего население города, по официальным данным, оценивается в 5,3 млн человек.

Недавно Piter.tv сообщал, что 1 августа более 91 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" поступило на фармбазу в Петербург. Среди 91,8 тыс. доз 55, 8 тыс. доз расфасовано по две, а также 36 тыс. доз – по пять.

Коронавирусные смерти в Петербурге идут на убыль. До этого три дня подряд статистика смертей от ковида только росла, сообщают в оперштабе.

Фото: Piter.tv



